SP registra mais duas mortes por coronavírus e total vai a 4 no País

247 - O estado de São Paulo registrou mais duas mortes pelo novo coronavírus, informou o coordenador do centro de contingência contra a doença no estado, o médico David Uip, ao Jornal Hoje, da TV Globo. Agora o País tem pelo menos quatro mortes provocadas pela doença. Uma aconteceu no estado do Rio de Janeiro.

As secretarias estaduais de Saúde divulgaram, até as 15h20 desta quarta-feira (18), pelo menos 372 casos confirmados do coronavírus (Sars-Cov-2) no Brasil em 19 estados e no Distrito Federal.

Em São Paulo, as duas vítimas são uma pessoa de 65 anos com problemas de saúde anteriores e outra de 80 anos sem comorbidades.

O primeiro caso no Brasil de morte de pessoa infectada pelo novo coronavírus foi confirmado nesta terça-feira (17) também em São Paulo. Foi um homem de 62 anos que estava internado no Hospital Sancta Maggiore, da Rede Prevent Senior, no Paraíso, na capital paulista.