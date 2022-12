SP tem baixos resultados educacionais após quase 30 anos de PSDB

O número de alunos matriculados do ensino fundamental ao médio no estado de São Paulo vai caindo desde 1995, primeiro ano da era tucana edit

247 - Após 28 anos de gestão do PSDB no estado de São Paulo, a rede de ensino estadual continua com baixos percentuais de alunos com aprendizado adequado. O território paulista responde pela maior rede pública de educação básica do País, com 3,3 milhões de matrículas do ensino fundamental ao médio. Em 1995, primeiro ano da era tucana, com o governo Mário Covas (1930-2001), mais de 6,5 milhões de alunos eram vinculados às escolas da rede do estado.

De acordo com informações publicadas nesta segunda-feira (26) pelo jornal Folha de S. Paulo, números do Saresp (avaliação estadual do rendimento escolar) apontaram que, em 2021, 96,6% dos alunos terminaram a escola e não aprenderam sequer como resolver uma equação de primeiro grau.

A procuradora Elida Graziane, do Ministério Público de Contas de São Paulo (MPC-SP), afirmou que a única política constante foi a de usar o dinheiro da educação para pagar aposentadorias, o que era comum no final dos anos 1990, foi alvo de uma CPI entre 1999 e 2000, e foi mantida.

Em nota, a Secretaria da Educação paulista afirmou que os governos do PSDB fizeram "reformas estruturantes no ensino público estadual" e, como consequência, "estabilidade e resultado a um sistema que estava completamente desorganizado e estagnado na metade da década de 90".

Segundo a pasta, São Paulo foi o primeiro estado a implementar o novo ensino médio, ter repassado R$ 3,5 bilhões às escolas nos últimos quatro anos, além de ter "estimulado o fortalecimento das redes municipais". A secretaria citou a ampliação do atendimento dos alunos com deficiência e o aumento em mais de cinco vezes do número de escolas em tempo integral.

"Os programas e projetos implementados ao longo dos últimos 28 anos não são propriedade de governantes ou partidos. As políticas de estado planejadas e executadas neste período são conquistas da sociedade, em especial dos estudantes, docentes e equipes escolares", afirmou a secretaria.

