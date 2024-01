SP tem morte, alagamentos, quedas de árvores e vento forte pelo segundo dia consecutivo

Apoie o 247

247 - A cidade de São Paulo entrou em estado de atenção nesta terça-feira (9), pelo segundo dia consecutivo, por causa de alagamentos devido à chuva e à ventania. O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), da prefeitura, emitiu o alerta por volta das 16h50.

Um homem morreu eletrocutado após ser atingido por um cabo energizado na Rua Pedro de Toledo, em Moema, Zona Sul da capital, em frente ao Hospital do servidor. Nesta terça, o Corpo de Bombeiros recebeu 186 chamados para queda de árvores na capital paulista.

Próximo à Rodoviária do Tietê, na Zona Norte, uma estrutura metálica desabou do prédio do Arquivo Público do Estado de São Paulo e atingiu a fiação. Moradores que residem perto do local ficaram sem energia. O vento passou de 90 quilômetros (km/h) na região do Aeroporto do Campo de Marte. Uma árvore caiu na Rua Abílio Soares, no Paraíso, e atingiu dois carros.

De acordo com o CGE, os próximos dias seguirão com condições típicas de verão, com sol e calor e pancadas de chuva no final das tardes. Para amanhã (10), a previsão é que a temperatura possa chegar aos 35ºC, com ocorrência de chuvas na forma de pancadas isoladas no final da tarde.

*Com informações da Agência Brasil

