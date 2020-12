SP têm transmissão acelerada da Covid-19 em 15 das 22 regiões do Estado

A plataforma SP Covid-19 Info Traker, desenvolvida por cientistas da USP e da Unesp para monitorar a pandemia em tempo real, apontou que casos e hospitalizações por causa do novo coronavírus crescem desde o início do mês em pelo menos 15 de 22 regiões do Estado, com taxa de transmissão acima de 1,0 edit

247 – A plataforma SP Covid-19 Info Traker, desenvolvida por cientistas da USP e da Unesp para monitorar a pandemia em tempo real, apontou que casos e hospitalizações por causa do novo coronavírus crescem desde o início do mês em pelo menos 15 de 22 regiões do Estado. O governador João Dória só endureceu as medidas de isolamento social um dia depois das eleições municipais. A reportagem é do jornal O Estado de S. Paulo.

Ainda de acordo com a SP Covid-19 Info Traker, essas 15 regiões do estado de São Paulo apresentam taxa de transmissão (Rt) acima de 1,0. Na prática, os dados indicam que o vírus está com propagação acelerada.

“O novo aumento deixou de ser exclusividade de Grande São Paulo e Baixada, passou a respingar nas cidades adjacentes e começa a ganhar forma no interior na última semana”, aponta Wallace Casaca, professor da Unesp e coordenador da ferramenta. “Pelas métricas, é possível dizer que a segunda onda já está caracterizada”, conclui.

