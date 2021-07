SP volta a antecipar vacinação contra Covid-19 em adultos e adolescentes em todo o estado

Adultos até 18 anos receberão a primeira dose da vacina até o fim da primeira quinzena de agosto. Já os adolescentes começam a ser vacinados no dia 20 de agosto edit

247 - O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou que vai antecipar mais uma vez o calendário de vacinação da Covid-19 em todo o estado. Agora, todos os adultos até 18 anos serão vacinados com a primeira dose até o fim da primeira quinzena de agosto.

A antecipação também vale para o público adolescente, entre 12 e 17 anos. A previsão é que sejam vacinados a partir do dia 20 de agosto. Antes era dia 23.

Segundo informações do G1, o novo calendário de vacinação deve ser anunciado durante coletiva de imprensa na tarde desta quarta-feira (28) no Palácio dos Bandeirantes, na Zona Sul da capital paulista, após uma reunião de aprovação do novo plano logístico de aplicação de doses.

O estado de São Paulo vacinou 25,3 milhões de pessoas com a primeira dose e 8,3 milhões estão com a imunização completa, sendo que um milhão tomou dose única da Janssen.

