STF anula condenação que barrava candidatura de Garotinho no Rio

A decisão pode ser confirmada no plenário virtual da Segunda Turma do Supremo até o dia 5 de agosto

247 - O Supremo Tribunal Federal (STF) anulou nesta sexta-feira (1) uma condenação que tornava o ex-governador Anthony Garotinho (União Brasil) inelegível. A decisão pode ser confirmada no plenário virtual da Segunda Turma até o dia 5 de agosto.

Votaram pela anulação da condenação os ministros Ricardo Lewandowski, relator do caso, Gilmar Mendes e Nunes Marques. Edson Fachin e André Mendonça votaram contra.

Pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro, Garotinho precisa resolver pendências judiciais e partidárias para confirmar a participação dele na eleição.

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) condenou Garotinho a 13 anos e 9 meses de prisão pelo sob acusação de corrupção eleitoral, associação criminosa, supressão de documento público e coação no curso do processo.

