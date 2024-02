STF manda Romeu Zema explicar, em cinco dias, declarações sobre vacinas

Apoie o 247

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou que o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), explique em até cinco dias, as declarações dadas em um vídeo gravado junto com o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e com o senador Cleiton Gontijo (PL-MG). O chefe do Executivo mineiro disse que as crianças poderão frequentar escolas mesmo sem vacina no estado.

"Intime-se o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Vindas as informações, sem necessidade de nova conclusão, encaminhem-se os autos à PGR para que apresente parecer", diz Moraes, conforme relatos do portal R7.

Parlamentares haviam pedido ao STF que determinasse a remoção do vídeo publicado em todas as redes sociais, para evitar a propagação de informações contrárias à vacinação, sob multa diária de R$ 5 mil em caso de desobediência. Além disso, pediram a revogação de eventual ato administrativo praticado pelo governador Zema que prevê a dispensa de vacinação e/ou de apresentação de cartão de vacinação de crianças e adolescentes no momento da matrícula na escola pública.

