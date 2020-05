STF mantém como ré desembargadora que difamou Marielle Franco

Dias depois do assassinato da vereadora, a magistrada escreveu em seu perfil no Facebook que Marielle "estava engajada com bandidos" e "foi eleita pelo Comando Vermelho" edit

247 - A ministra do STF, Cármen Lúcia, rejeitou nesta segunda-feira (25) um recurso apresentado pela desembargadora do TJ-RJ Marília Vieira, que pleiteava a suspensão de um processo em que é ré por ter difamado Marielle Franco. A informação é do jornalista Lauro Jardim, em sua coluna no portal O Globo.

Segundo relata o jornalista, dias depois do assassinato da vereadora, a magistrada escreveu em seu perfil no Facebook que Marielle "estava engajada com bandidos" e "foi eleita pelo Comando Vermelho".

A família de Marielle entrou com um processo contra a desembargadora no STJ. Ela recorreu na própria Corte e, mais recentemente, ao Supremo.

