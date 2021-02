STJ aceita denúncia e Witzel vira réu em processo que apura desvio de recursos de combate ao covid-19

A Corte ainda determinou que ele fique mais um ano afastado do cargo, e manteve medidas cautelares, como a proibição de manter contato com outros investigados edit

247 - O Superior Tribunal de Justiça (STJ) aceitou por unanimidade a denúncia por corrupção e lavagem de dinheiro contra o governador afastado do Rio de Janeiro Wilson Witzel, que passa a ser réu no processo que apura desvio de recursos destinados à saúde e ao combate à pandemia de covid-19.

A corte também determinou que ele fique mais um ano afastado do cargo, e manteve medidas cautelares, como a proibição de manter contato com outros investigados.

Witzel é acusado de desviar recursos destinados à saúde e ao combate à pandemia de covid-19 no estado. Com a decisão do STJ de aceitar a denúncia, cai o sigilo da delação do ex-secretário de Saúde do estado Edmar Santos, que narrou fatos envolvendo o governador afastado.

Roberto Podval, advogado de Witzel, sustentou que a denúncia está baseada apenas na delação do ex-secretário de Saúde, sem apresentar provas. Ele argumenta ainda que não teve acesso à íntegra da delação. Por isso, pedia o adiamento da análise da denúncia, o que foi negado.

O relator, ministro Benedito Gonçalves, porém, apontou que foram coletadas provas, por meio de quebra de sigilo e buscas e apreensões.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.