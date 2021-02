STJ julga recursos de Flávio Bolsonaro que podem travar inquérito de rachadinha

O STJ volta a julgar às 14h desta terça-feira (23) recursos apresentados pela defesa de Flávio Bolsonaro no caso das "rachadinhas". Advogados do parlamentar tentam travar a investigação edit

247 - O Superior Tribunal de Justiça (STJ) volta a julgar às 14h desta terça-feira (23) na 5ª Turma da corte os três recursos apresentados pela defesa do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) no caso das "rachadinhas", que, segundo o Ministério Público, ocorreram em seu antigo gabinete na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj).

Os advogados do parlamentar tentam travar a investigação. Além de Flávio, seu ex-assessor Fabrício Queiroz e outras 15 pessoas são acusados de envolvimento num esquema de desvio de parte do salário de auxiliares na Alerj.

O STJ também prevê julgar nesta terça a legalidade da prisão de Queiroz e de sua mulher. O ex-assessor foi preso no dia 18 de junho do ano passado em Atibaia (SP), onde estava escondido em um imóvel que pertence a Frederick Wassef, então advogado de Flávio - depois ele deixou a defesa do parlamentar.

O MP-RJ denunciou o parlamentar e seu ex-assessor, no ano passado, por peculato, organização criminosa e lavagem de dinheiro. De acordo com as investigações, o grupo desviou R$ 6 milhões dos cofres públicos.

