STJ nega recurso e mantém prisão de Cristiane Brasil

247 - O ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), decidiu manter a prisão da ex-deputada Cristiana Brasil (PTB), negando o pedido de prisão domiciliar apresentado pela defesa.

Segundo o ministro, não foi comprovado que houve irregularidade na prisão para atender o pedido liminar. Com isso, Paciornik afirmou que o pedido de soltura deve ser analisado pela Quinta Turma da Corte.

Cristiane Brasil, pré-candidata a prefeita do Rio pelo PTB, se entregou à polícia no último dia 11, após ser alvo da Operação Catarata, que investiga supostos desvios em contratos de assistência social no governo do estado e na Prefeitura do Rio.

A decisão do STJ mantém a prisão estabelecida pela Justiça do Rio de Janeiro que afirmou que "há robusto panorama probatório superficial de que a paciente exerceu pressão política para auferir rendimentos dos contratos cartelizados, e, valeu-se da sua condição de detentora de cargo de secretariado de município e deputada federal para garantir o sucesso da empreitada criminosa.”