STJ prorroga prisão de Pastor Everaldo

247 - O ministro Benedito Gonçalves, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), prorrogou nesta terça-feira (1º) a prisão temporária do Pastor Everaldo, presidente nacional do PSC.

Candidato a presidente nas eleições de 2018, Pastor Everaldo foi preso no dia 28 de agosto, na mesma operação que levou ao afastamento do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC).

Everaldo foi citado na delação premiada do ex-secretário de saúde, Edmar Santos, por conta da influência dele no Palácio Guanabara. O ex-secretário foi preso por corrupção. Segundo a delação, era o pastor Everaldo quem mandava na saúde.

Além dele, também foram levados para Benfica também: os filhos do pastor Laércio Pereira e Filipe Pereira, Juan Elias Neves de Paula, Lucas Tristão, Iran Pires Aguiar e Edson da Silva Torres.

