STJ prorroga prisão temporária de Pastor Everaldo

O STJ prorrogou por mais cinco dias a prisão temporária do presidente nacional do PSC, Pastor Everaldo, alvo de uma operação da PF no Rio para desvendar irregularidades em contratos de saúde

247 - O ministro do Superior Tribunal de Justiça Benedito Gonçalves prorrogou na noite desta terça-feira (1), por mais cinco dias, a prisão temporária do presidente nacional do PSC, Pastor Everaldo, apontado pelo STJ como um dos participantes de um esquema de corrupção envolvendo irregularidades em contratos de saúde no estado do Rio de Janeiro. A prorrogação atendeu a pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR).

Outros alvos da Polícia Federal deverão ser soltos. Entre eles, estão Laércio Pereira e Filipe Pereira, filhos de Everaldo.

A operação da PF na semana passada resultou no afastamento de Wilson Witzel do cargo de governador do Rio de Janeiro.

Em nota, Everaldo afirmou desconhecer até o momento os motivos da prorrogação de sua prisão, pois não teria tido acesso à decisão.

O PSC considerou a manutenção da prisão de Everaldo como "desnecessária". A sigla disse reiterar "sua confiança na Justiça", mas avaliou que a "criminalização dos políticos enfraquece a democracia".

