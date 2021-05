Substituto de Jairinho no Conselho de Ética é sorteado relator na cassação do vereador

247 - O substituto do vereador Jairo Souza Santos Junior, o Dr. Jairinho, no Conselho de Ética da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, Luiz Ramos Filho (PMN) foi sorteado relator do processo de cassação do parlamentar, suspeito de ter matado o menino de seis anos Henry Borel, filho de sua ex-mulher.

Ramos Filho tem até 45 dias para escrever um documento apresentando os motivos pelos quais Jairinho deve perder o mandato de vereador ou não.

Segundo reportagem da CNN, no entanto, “a expectativa é que essa etapa, no entanto, leve menos de um mês, pois os integrantes do Conselho não veem necessidade de ouvir as mesmas testemunhas cujos depoimentos à polícia já foram entregues para a Câmara”.

Ramos Filho disse à CNN que quer conduzir o relatório de forma "célere", sem pedir o adiamento do prazo e que o primeiro ato será notificar Jairinho do processo no presídio, em Bangu.

Polícia indicia Jairinho por homicídio com tortura

A Polícia Civil concluiu na tarde de segunda-feira, 3, a investigação sobre a morte do menino Henry Borel, em 8 de março, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O inquérito será enviado nas próximas horas ao Ministério Público do Rio (MP-RJ).

Investigadores pedem à Justiça a prisão temporária do vereador Dr. Jairinho, padrasto de Henry, e de Monique Medeiros, mãe do menino que completaria cinco anos nesta segunda-feira.

O casal foi indiciado por crime de homicídio duplamente qualificado, com uso de tortura e recursos que dificultam a defesa da vítima.

Jairinho e Monique estão presos desde 8 de abril por supostamente atrapalharem as investigações.

