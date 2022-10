TSE acata recurso e Paulo Teixeira (PT) assume mandato no lugar de coach Pablo Marçal

“A Justiça Eleitoral restabeleceu a vontade popular, a vitória do direito e a prevalência da democracia", disse Teixeira edit

247 - Eleito deputado federal em 2 de outubro, o coach bolsonarista Pablo Marçal (Pros), aliado de Jair Bolsonaro (PL), teve a candidatura indeferida pelo ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Com a decisão, o deputado federal Paulo Teixeira (PT-SP), que havia sido considerado eleito e depois perdeu a cadeira para Marçal por causa da retotalização dos votos, está reeleito. As informações são da colunista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, e foram publicada neste domingo (30).

Lewandowski havia revogado uma decisão que autorizava José Willame Cavalcante de Souza a exercer o cargo de presidente da comissão regional do Pros, em São Paulo, o que fez com que todos os atos praticados por ele no exercício da função fossem considerados nulos — inclusive a ata que tornou Marçal candidato.

Por meio de um comunicado, Paulo Teixeira comentou a decisão. "O TSE determinou, liminarmente, a “imediata retotalização dos votos”, conforme estabelece as normas eleitorais. Com isso, reassumo a posição de Candidato reeleito para o cargo de Deputado Federal e continuar a representar o nosso povo de São Paulo. Portanto, a Justiça Eleitoral restabeleceu a vontade popular, a vitória do direito e a prevalência da democracia", disse.

