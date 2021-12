Sudeste registra aumento acima de 7% no preço da gasolina

Apoie o 247

247 - A gasolina comercializada na região Sudeste do Brasil, em novembro, apresentou um aumento de 7,16% em relação ao mês anterior, segundo o mais recente levantamento do Índice de Preços Ticket Log (IPTL). O combustível foi encontrado a R$ 6,975 nos postos, ficando atrás apenas das médias registradas no Centro-Oeste.

O Rio de Janeiro – estado onde a Petrobras é bem instalada – tem o maior preço médio da gasolina em novembro, com o combustível sendo comercializado a R$ 7,330. Em São Paulo, houve aumento de 7,46% registrado para a gasolina, mas o preço médio foi de R$ 6,456, o menor entre os demais estados da região.

No etanol, o mesmo cenário se repetiu, com as menores médias em São Paulo (R$ 5,302), e as maiores, no Rio (R$ 6,473). Já no caso do diesel, as menores variações de preço foram apresentadas no Sudeste, com alta de 6,46%. O diesel comum tem valor médio de R$ 5,486 e o diesel S-10, R$ 5,558. Todavia, neste caso, o Rio de Janeiro apresentou os menores preços para ambos os combustíveis – o diesel comum foi comercializado a R$ 5,324 e o S-10 a R$ 5,399.

