Superintendente da Saúde do RJ é preso após operação do MP e da Polícia Civil

Superintendente de Orçamento e Finanças da Secretarial Estadual de Saúde do Rio, Carlos Frederico Verçosa Duboc, foi preso através da Operação Mercadores do Caos

247 - O superintendente de Orçamento e Finanças da Secretaria Estadual de Saúde do Rio, Carlos Frederico Verçosa Duboc, foi preso pela Polícia Civil e Ministério Público (MP) na manhã desta quarta-feira (17) através da Operação Mercadores do Caos. A informação é do portal G1.

As atribuições de Duboc estavam ligadas à autorização de despesas, como no caso dos respiradores, até mesmo quando envolvem licitações. A Operação Mercadores do Caos, que prendeu o superintendente de Orçamento e Finanças da Secretaria Estadual de Saúde do Rio, investiga supostas fraudes na compra de aparelhos para o combate à Covid-19 pelo, acrescenta a reportagem.

Duboc foi preso em casa, no município de Niterói, na região administrativa de Pendotiba. Ele responde ao novo secretário estadual de Saúde, Fernando Ferry, uma vez que Edmar Santos, último responsável pela administração, foi exonerado por Wilson Witzel diante de irregularidades apresentadas.

