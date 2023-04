Suplente de Nikolas Ferreira perde o mandato por candidatura fictícias femininas

Apoie o 247

247 - O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) confirmou na terça-feira a cassação do mandato do suplente do deputado federal Nikolas Ferreira (PL), Uner Augusto (PRTB). A decisão foi tomada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que cassou a chapa que elegeu Ferreira vereador de Belo Horizonte por uso de candidaturas femininas fictícias para fraudar a cota de gênero, que exige no mínimo 30% de representação feminina na nominata.

De acordo com reportagem do O Globo, com a confirmação do TRE-MG, Uner Augusto perdeu o mandato na Casa Legislativa e os votos do PRTB foram anulados. Após a recontagem dos votos, a Corte Eleitoral definiu que a cadeira seria ocupada pelo PROS, partido que também enfrenta uma ação por fraude na cota de gênero. O primeiro suplente, César Augusto Cunha Dias (Solidariedade), conhecido como "Cesar Gordin da Galoucura", assumirá o cargo nos próximos dias. Ele já foi vereador entre fevereiro de 2019 e dezembro de 2020, secretário de Esportes de Santa Luzia e é presidente da torcida organizada do Atlético Mineiro, a Galoucura.

