Suplicy, que esteve com Alckmin no domingo, testa positivo para Covid

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-senador e vereador de São Paulo Eduardo Suplicy (PT), 80, comunicou nesta terça-feira (28) que testou positivo para Covid-19.

O petista afirmou que, por já ter recebido três doses de vacina contra a doença, passa bem.

Em mensagem, ele pediu para que todos reforçem os cuidados contra o coronavírus.

PUBLICIDADE

"Minhas queridas, meus queridos: me sinto no dever de informar a todas as pessoas, especialmente as que estiveram comigo nos últimos dias, que após estar ontem tossindo e me sentindo cansado, testei positivo para a Covid. Estou descansando, seguindo as recomendações de meu excelente médico, Dr. Nelson Carvalhaes. Reforço a recomendação de que usem máscara, lavem sempre as mãos ou passem álcool gel, pois o vírus se espalha com enorme facilidade. Como eu já tomei a terceira dose da vacina em 3 de dezembro, a Covid me pegou com pequena intensidade. Continuo a pedir a Deus que me dê saúde para intensificar a minha jornada para a instituição da Renda Básica de Cidadania Universal e Incondicional, viajando por todo o Brasil defendendo a proposta. O abraço amigo, Eduardo Suplicy", escreveu o vereador.

No domingo (26), Suplicy esteve reunido com o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin, que pode compor uma chapa presidencial encabeçada pelo ex-presidente Lula (PT) em 2022.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE