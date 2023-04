Suposto recado do Comando Vermelho sobre chacina nas escolas viraliza nas redes

Circula nas redes sociais uma mensagem de aviso vinda de supostos integrantes do Comando Vermelho edit

247 - Circula nas redes sociais uma mensagem de aviso vinda de supostos integrantes do Comando Vermelho a respeito de piadas sobre chacinas em escolas. Eles teriam proibido brincadeiras sobre o assunto e ameaçado quem desobedecer ao alerta.

“Coe menorzada (sic) que ta brincando aí com essas parada de entrar em escola para querer fazer chacina mano. Pprt [papo reto] quem eu ver no status ou no Facebook eu vou pegar em casa, mano. Tem brincadeira certa não. Pai e mãe tenha acesso ao celular dos filhos de vocês pra depois não falar que nós (sic) é ruim !!!! Papo tá dado”, diz a publicação.

De acordo com portal São Gonçalo, a Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informou que o Serviço de Inteligência da Corporação segue monitorando e buscando dados para identificar os autores das mensagens que circulam em aplicativos de troca de mensagens.

