Susep vê “possibilidade” de não cobrar o Seguro DPVAT também em 2022

Metrópoles - A Superintendência de Seguros Privados (Susep) avalia isentar proprietários de veículos automotores, em 2022, de pagar o Seguro DPVAT pelo segundo ano consecutivo. O órgão informou ao Metrópoles que, no momento, são realizados estudos e “está mantida a possibilidade de que os recursos em caixa sejam suficientes para garantir os pagamentos das indenizações por mais um ano”, sem haver a necessidade de nova cobrança.

O seguro DPVAT foi instituído por lei em 1974 e cobre casos de morte, invalidez permanente ou despesas com assistências médica e suplementares por lesões de menor gravidade causadas por acidentes de trânsito em todo o país. Vítimas e herdeiros (no caso de morte) têm um prazo de 3 anos após o acidente para dar entrada no seguro.

