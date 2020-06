Suspeito de atirar em criança de 4 anos no Rio é ex-soldado do Exército e tentou fugir do local do crime

Ex-soldado do Exército, Pedro Vinícius Perdidor, de 21 anos, pode ter a prisão convertida para preventiva por ter matado com tiros uma criança de 4 anos em Piabetá, na Baixada Fluminense (RJ) edit

247 - O rapaz Pedro Vinícius Perdidor, de 21 anos, preso após matar um menino de 4 anos na festa de aniversário da criança, neste fim de semana, em Piabetá, na Baixada Fluminense (RJ), é um ex-soldado do Exército e tentou fugir do local do crime. Enzo, de 4 anos, foi atingido com um tiro no peito durante a comemoração.

Perdidor aguarda audiência de custódia nesta terça-feira (9) e pode ter a prisão convertida para preventiva.

Vanessa Maurício Maia, mãe de Enzo, relatou o sofrimento do menino. "O Enzo começou a chorar. Ele foi em cima de um menino de 10 anos, enforcou o de dez anos, e falou pro Enzo que ele tinha que calar a boca e engolir o choro", disse. A entrevista foi publicada no portal G1.

"Fechei a janela e fechei a porta, e meus filhos vieram ficar perto de mim. Aí o Enzo foi pro portão e ele (Pedro) foi atrás. Só que eu não imaginei que ele ia fazer isso. Aí escutamos o disparo. Corremos pro portão, chegamos lá e vimos o meu pequenininho caído, e ele segurando ele, dando soco. 'Fica em pé, fica em pé, fica em pé", contou a mãe.

A irmã de Enzo, Juliana, afirmou que Pedro deu várias versões sobre o que aconteceu. "Ele falou que a arma caiu e disparou sozinha. Depois ele falou que achou a arma ali na frente. E depois falou que o Enzo tentou tomar a arma dele. Depois ele falou que o Enzo tentou abraçar ele e a arma disparou. Ninguém entende, não tem explicação isso", lamentou.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.