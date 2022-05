Suspeito de matar estudante com 28 facadas confessa crime, diz delegado

De acordo com o delegado, Michael Douglas da Silva, de 28 anos, afirmou que matou Mayara Roquetto Valentim, de 23 anos, para roubar o celular dela edit

247 - O delegado de São João da Boa Vista (SP) Fabiano Antunes de Almeida informou, nesta quinta-feira (19), que o suspeito de matar uma estudante da Unicamp com 28 facadas confessou o crime durante o interrogatório. De acordo com o delegado, Michael Douglas da Silva, de 28 anos, afirmou que matou Mayara Roquetto Valentim, de 23 anos, para roubar o celular dela. Os relatos foram publicados em reportagem do portal G1.

"Ele viu que ela estava usando um telefone celular e foi para roubar. Ela se negou a entregar, então ele a matou. O que ele falou foi isso", afirmou o delegado. "Sobre essa tentativa de homicídio, ele falou que tinha intenção de matar a moça e se matar em seguida. Depois ele fugiu e foi para a mata e estava escondido lá quando a Mayara chegou", acrescentou.

Silva responderá pelos crimes de tentativa de homicídio. A pena varia de 12 a 30 anos, e latrocínio (roubo seguido de morte), com pena que pode chegar de 20 a 30 anos.

O suspeito está preso em São João da Boa Vista (SP).

