Suspeito de participar de incêndio à estátua de Borba Gato é liberado

O militante Danilo Silva de Oliveira, conhecido como Biu, foi liberado na noite desta quarta-feira (28) após comprarecer de forma espontânea à Polícia para prestar esclarecimentos sobre o incêndio à estátua do bandeirante Borba Gato.

Quando chegou ao chegar ao local, ele afirmou que “favelado nunca teve voz” e que, com o ato, eles buscam debater sobre ter um monumento homenageando uma pessoa que foi responsável por muitas mortes.

Até o fechamento desta reportagem, o líder do Entregadores Antifascistas e integrante do grupo Revolução Periférica, ainda se encontrava preso no 11º Distrito Policial de Santo Amaro. A esposa de Galo, Géssica de Paula Silva Barbosa, também teve a prisão temporária decretada e negou ter participado do ato que incendiou a estátua de Borba Gato.

Em relação a Galo, Jacob disse que, além do HC, vai pedir audiência de custódia. “Toda a pessoa, quando vai presa, é submetida, por uma regulamentação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a uma audiência de custódia. Por conta da pandemia, as audiências não são mais presenciais. No prazo de 24 horas, o juiz reavalia a prisão ou não. Nesse caso, deveremos fazer o pedido amanhã (quinta) e, também, por HC”.

Leia também reportagem do Brasil de Fato sobre o assunto:

A Justiça do Estado de São Paulo expediu um mandado de prisão contra o entregador de aplicativo Paulo Roberto da Silva Lima, conhecido "Galo", e sua esposa Géssica nesta quarta-feira (28). A situação ocorreu após ele se apresentar voluntariamente ao 11º Distrito Policial de Santo Amaro.

O Polícia Civil de São Paulo investiga os supostos envolvidos no fogo ateado em volta da estátua de Borba Gato, no último sábado (24), na zona sul de São Paulo. O coletivo “Revolução Periférica” já assumiu a autoria do ato, que não causou qualquer dano estrutural ao monumento, feito de concreto e revestido de cerâmica.

Galo assumiu ser um dos autores do protesto. Já sua esposa sequer estava presente no local na hora do incidente. Eles têm uma filha de 3 anos. A juíza substituta Gabriela Marques da Silva Bertoli é quem assina os mandados de prisão.

A polícia irá fazer uma busca e apreensão na casa do manifestante ainda nesta quarta. Para tanto, contou com colobafroação do próprio Galo, conforme informa nota da defesa do entregador de aplicativo leia a íntegra ao final desta reportagem):

"O mandado de busca e apreensão para a residência de Paulo havia sido expedido para o local errado e Paulo apresentou seu endereço correto, autorizando e possibilitando a entrada em sua residência para possíveis buscas."

Ao chegar à delegacia, Galo fez uma breve manifestação sobre seu pensamento:

O ato que foi feito no Borba Gato foi feito para abrir um debate. Em nenhum momento aquele ato foi feito para machucar alguém ou querer causar pânico na sociedade.

"E o debate foi aberto. Aqueles que dizem que tem que fazer pelas vias democráticas, a gente buscou fazer isso. Abriu o debate para que esse debate ocorra e as pessoas agora possam decidir se elas querem uma estátua de 3 metros de altura que homenageia um genocida e um abusador de mulheres", disse ele.

A ato do último sábado na estátua de Borba Gato faz parte de uma série de ações que defendem a derrubada de monumentos que exaltam personagens da escravização de povos afrodescendentes e indígenas. No caso de Manuel de Borba Gato, ele fez fortuna, na segunda metade do século 17, ao caçar indígenas pelo sertões do país para escravizá-los.

Em setembro de 2016, quando teve início este movimento, a estátua do bandeirante amanheceu manchada de tinta, num repúdio a sua figura, assim como o Monumento às Bandeiras, na Praça Armando Salles de Oliveira, no Ibirapuera, também na zona Sul de São Paulo.

A decisão de se apresentar à polícia veio depois que advogados localizaram um pedido de prisão temporária em tramitação contra Galo, e depois da prisão em suposto "flagrante" - ocorrida 12 horas após o incidente - de Thiago Vieira Zem, que teria sido o responsável por dirigir o caminhão utilizado para levar as pessoas e os pneus até o local da manifestação. Zem já foi liberado.

Danilo Silva de Oliveira, conhecido como Biu, também se apresentou de forma espontânea ao DP nesta quarta, assumindo sua participação no ato de sábado. Ao chegar ao local, ele afirmou que “favelado nunca teve voz” e que, com o ato, eles buscam debater sobre ter um monumento homenageando uma pessoa que foi responsável por muitas mortes.

De acordo com Jacob Filho, advogado de Galo, a defesa já esperava que fosse expedido um mandado contra o entregador, que confirma ter participado do ato. Porém, ele diz que não é razoável prender a esposa dele, que nem estava no local. “Prender uma mãe com um filho de três anos é absolutamente sem sentido. Ela sequer estava presente. Não conseguimos entender a razão de tudo isso”, disse.

Segundo o advogado, o motivo pelo qual Géssica está sendo envolvida no caso é que o telefone celular usado por Paulo em que constavam mensagens sobre a organização do ato estava no nome da esposa. Para ele, a situação não faz sentido. Afinal, ela não estava envolvida na ação.

Leia, abaixo, a nota da defesa de Galo sobre a sua prisão.

NOTA À IMPRENSA

Paulo (Galo) Lima se apresentou nesta quarta-feira, dia 28, por volta das 13h, no 11º Distrito Policial de Santo Amaro, em São Paulo, onde é investigado o incêndio contra a estátua de Borba Gato, ocorrido no último sábado, dia 24.

A decisão que decretou a temporária saiu momentos após ele ter se apresentado. O mandado de busca e apreensão para a residência de Paulo havia sido expedido para o local errado e Paulo apresentou seu endereço correto, autorizando e possibilitando a entrada em sua residência para possíveis buscas.

Além dele, Danilo Oliveira (Biu), compareceu de forma espontânea para auxiliar nas investigações e assumir sua participação no ato.

"Para aqueles que dizem que a gente precisa ir por meios democráticos, o objetivo do ato foi abrir o debate. Agora, as pessoas decidem se elas querem uma estátua de 13 metros de altura de um genocida e abusador de mulheres", comentou Paulo na ocasião.

A esposa de Galo, Gessica, também esteve presente para colaborar com as investigações e foi surpreendida com a expedição de mandado de prisão temporária em seu desfavor.

Gessica sequer estava presente no ato político do dia 24/07 e tem uma filha de 3 anos de idade com Paulo, também detido nesta data.

A equipe jurídica do escritório Jacob e Lozano acompanha o andamento do processo e pode dar um novo depoimento em breve.

