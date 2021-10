Tabata Amaral acusa Eduardo Bolsonaro de difamação em queixa-crime apresentada ao Supremo

O filho de Jair Bolsonaro afirmou que, ao ser favorável à distribuição de absorventes para mulheres de baixa renda, a deputada Tabata Amaral estaria agindo para atender ao lobby de Jorge Paulo Lemann, empresário que teria relação com a “produtora de absorventes P&G" edit

247 - A deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) acusou o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) de fake news, após o parlamentar afirmar que a pessebista estaria agindo para "atender ao lobby de seu mentor-patrocinador Jorge Paulo Lemann", empresário que teria relação com a “produtora de absorventes P&G". Os relatos foram publicados pelo jornal O Globo.

Nessa segunda-feira (25), começou a tramitar no Supremo Tribunal Federal (STF) a queixa-crime de Tabata contra o deputado. O pai dele, Jair Bolsonaro, vetou o projeto que concede absorventes gratuitos a mulheres em situação de vulnerabilidade.

De acordo com a parlamentar, toda a "linha de pensamento" de Eduardo se baseia em fake news. Que Lemann não tem qualquer relação com P&G e que ela não tem qualquer relação com Lemann.

"Por essas razões, patente que o querelado compartilhou mensagens objetivando violar a honra objetiva de Tabata Amaral, através de desgaste de sua reputação", diz a defesa de Tabata.

O caso está com o ministro Dias Toffoli.

