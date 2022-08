Tabata Amaral: "apoiar o Lula é sobre estar do lado certo"

Apoie o 247

247 - A deputada Tabata Amaral (PSB-SP) reforçou o apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e criticou Jair Bolsonaro (PL). "Isso tem a ver com ter coragem e lucidez no momento histórico que estamos vivendo. Estou com o coração muito tranquilo. A gente está vivendo um dos momentos mais desafiadores da história do nosso País. Eu poderia trazer mil anedotas, mas o show de horrores que foi isso do Bolsonaro convocar embaixadores para questionar as eleições e as urnas é um pequeno exemplo. Apoiar o Lula é sobre estar do lado certo", disse a parlamentar.

Em entrevista ao jornal O Estado de S.Paulo, publicada nesta quinta-feira (4), a deputada foi questionada se estará no palanque do ex-presidente fazendo campanha com ele e disse que teve um "convite específico, até porque essa campanha está se dando principalmente fora de São Paulo". "Mas vou estar aqui nos palanques com Haddad, Márcio França e nossos candidatos a deputado estadual".

