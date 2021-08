Tabata Amaral prepara filiação ao PSB após deixar o PDT

247 - A deputada federal Tabata Amaral (sem partido-SP) deve se reunir na próxima semana com a cúpula do PSB para acertar a filiação dela ao partido. A parlamentar conseguiu autorização em maio do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para deixar o PDT sem perda de mandato.

A deputada e outros sete deputados pedetistas tiveram suas atividades no partido em 2019 suspensas por terem votado a favor da reforma da Previdência.

O PDT suspendeu as atividades da parlamentar por 90 dias, retirou dela a vice-liderança na Câmara e proibiu Tabata de ocupar assentos em comissões ou votar nas assembleias.

As tratativas com o PSB começaram por meio do prefeito do Recife, João Campos (PSB), namorado de Tabata, e avançaram em São Paulo com o ex-governador Márcio França.

