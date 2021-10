Tabata Amaral usa Zé de Abreu para atacar o PT

Apoie o 247

247 - A deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) utilizou o ator José de Abreu para fazer um ataque ao PT. Zé de Abreu, como é conhecido o artista, pretende se lançar como candidato a deputado federal em 2022 pelo PT do Rio de Janeiro.

A parlamentar relembrou uma polêmica de setembro envolvendo Zé de Abreu, que pelo Twitter compartilhou uma publicação de um outro usuário que afirmava: “Se eu encontro na rua, soco até ser preso”, em referência a Tabata.

À época, o ator esclareceu que não estava apoiando a ameaça contra a parlamentar, mas apenas compartilhando o fato. Ele chegou inclusive a pedir desculpas.

Tabata, no entanto, parece não ter compreendido e segue fazendo críticas a Zé de Abreu e, agora, ao PT. "Toda vez que alguém se silencia diante de um caso como esse, a pessoa é conivente com o que está acontecendo. Então, na hora que as principais lideranças do PT silenciam sobre o que ele fez e o apresentam como candidato à Câmara dos Deputados, o partido está mostrando que, na prática, não só não é comprometido contra o machismo, como despreza essa luta dependendo de quem é o alvo e dependendo de quem é o agressor".

"Da mesma forma que é lamentável que tenha uma pessoa como (o presidente Jair) Bolsonaro na política, que diz tantos absurdos contra mulheres como a (deputada do PT) Maria do Rosário, é lamentável que o Partido dos Trabalhadores tenha uma pessoa que incita a violência contra as mulheres por discordância (política). É um desserviço para as mulheres, é um desserviço para a política, para o nosso Brasil, mas acho que entra na lista de incoerência na luta dos partidos como um todo contra o machismo", completou.

Pelo Twitter, Zé de Abreu ironizou: "falar mal do PT dá capa! A deputada socialista radical de centro não reclamou do Ciro chamar Dilma de 'aborto', né? Seu feminismo tem lado".

