Tabata diz que houve houve "erro na orientação" de sua votação no destaque a projeto que penhora casas

Apoie o 247

ICL

247 - A deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) negou ter votado a favor do Projeto de Lei (PL) 4.188/2021, aprovado pela Câmara nessa quarta-feira (1) a proposta permite a penhora de casas de famílias com dívidas pelos bancos.

"Fui contra o projeto principal, votei diversas vezes para que a gente pudesse obstruir a votação. Cometi um erro técnico na votação de um destaque específico", disse.

"Havia três destaques que tentavam tirar uma parte do projeto. E, pela forma como eles funcionavam, em um você votava sim, e no outro, não. Cometi erro técnico com minha equipe nesses três destaques", complementou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em cada sessão, fazemos dezenas de votações sobre supressão e manutenção de trechos dos PLs. Eu errei nessa ocasião, mas foi um erro de execução, não de valores. Por isso faço questão de esclarecer publicamente minha posição sobre o projeto. pic.twitter.com/Yq1jFTqxZu CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — Tabata Amaral (@tabataamaralsp) June 2, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE