Talíria Petrone pede explicações ao governo do Rio sobre violações no Jacarezinho

247 - A deputada Talíria Petrone (Psol-RJ) enviou um ofício ao governador Cláudio Castro, pedindo explicações sobre denúncias de violações de direitos humanos desde a instauração do programa de segurança pública nomeada como Cidade Integrada, no Jacarezinho.

No documento, a deputada também questiona o anúncio de que cerca de 800 famílias que vivem às margens de rios no Jacarezinho deverão ser removidas da comunidade no segundo semestre do ano para obras do programa Cidade Integrada.

