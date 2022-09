Talíria Petrone sobre decisão do STF: 'subserviente a patrões'

A deputada do PSOL-RJ criticou a suspensão do piso salarial da enfermagem edit

247 - A deputada federal Talíria Petrone (PSOL-RJ) criticou, neste domingo (4), a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso, que suspendeu os efeitos da lei sobre o piso salarial da enfermagem no País.

"Argumentar que garantir direitos aos trabalhadores da enfermagem põe em risco a 'subsistência de inúmeras instituições hospitalares' é um exemplo clássico do judiciário subserviente aos patrões", escreveu a parlamentar no Twitter.

"Indignada com a suspensão da lei que cria o piso da enfermagem pelo Ministro Barroso no STF, mas seguiremos na luta ao lado de trabalhadoras e trabalhadores para garantir condições mais dignas de trabalho! Ainda não acabou", acrescentou.

Argumentar que garantir direitos aos trabalhadores da enfermagem põe em risco a "subsistência de inúmeras instituições hospitalares" é um exemplo clássico do judiciário subserviente aos patrões. + — Talíria Petrone 5077 (@taliriapetrone) September 4, 2022





