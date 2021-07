“Talvez Doria tenha de voltar atrás rapidinho”, diz Gonzalo Vecina sobre flexibilização anunciada em São Paulo

Por Paulo Henrique Arantes, para o 247 - Esta é a opinião do médico sanitarista Gonzalo Vecina, dita ao Brasil 247, sobre o anúncio do governador de São Paulo, João Doria , de que a partir de 17 de agosto não haverá mais restrições ao número de pessoas em ambientes públicos, bares, restaurantes, lojas e tudo mais:

“Se a variante Delta fizer aqui o que está fazendo na Europa e na Flórida, ele vai ter que voltar rapidinho atrás. Não se trata de ser um adivinho, e sim de ver os fatos.”

Com o avanço da vacinação em São Paulo, Doria já autorizou a redução do toque de recolher noturno para a partir da meia-noite - até agora, a medida valia a partir das 23h, até às 6h do dia seguinte. Por enquanto, há 15 casos diagnosticados no Estado de São Paulo de pessoas com Covid-19 provocada pela variante Delta do vírus.

Nos Estados Unidos e na Europa, a nova cepa já faz as autoridades retrocederam com as medidas de flexibilização das normas de distanciamento. A Delta é mais contagiosa que as demais variantes do coronavírus, está demonstrado.

