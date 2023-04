Tarcísio ataca o presidente Lula e se oferece para ser o nome da direita diante da inelegibilidade de Bolsonaro

Apoie o 247

247 - O governador de São Paulo, o bolsonarista Tarcísio de Freitas (Republicanos), partiu para o ataque contra o presidente Lula (PT) em entrevista à revista Veja, afirmando que o mandatário petista ainda "não mostrou a que veio".

Tarcísio, que foi ministro de Jair Bolsonaro, vinha se aproximando do governo do presidente Lula, tendo declarado o apoio do estado de São Paulo à reforma tributária. Durante as chuvas de São Sebastião, Tarcísio chegou a declarar ao presidente Lula: "Estamos juntos, acabou a eleição".

No entanto, a postura de Tarcísio parece ter mudado à medida que ele tenta se posicionar como uma alternativa a seu ex-chefe para as próximas eleições. Diante da possível decretação da inelegibilidade de Bolsonaro pelo Tribunal Superior Eleitoral, Tarcísio se oferece como um representante da extrema direita para fazer frente ao PT nas próximas eleições.

"Lula e seus aliados não tinham um plano para o Brasil e não mostraram ainda a que vieram. Vimos a reedição de programas antigos e outros que foram repaginados. Só que o cenário hoje é totalmente diferente", disse Tarcísio na entrevista.

Tarcísio também afirmou que o governo Lula terá dificuldade para aprovar emendas à Constituição e propostas mais estruturais para o País, por, segundo ele, não ter uma base sólida no Congresso Nacional mesmo após a distribuição de ministérios.

