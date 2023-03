Tarcísio aumenta em 50% salários de diretores de estatais paulistas

Apoie o 247

247 - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), aumentou em 50% o salário dos diretores das estatais paulistas, “Com o reajuste, a remuneração mensal dos dirigentes subiu de R$ 21,9 mil para R$ 32,9 mil, ou seja, um aumento de R$ 11 mil. O novo valor entrou em vigor no mês passado”, diz o Metrópoles.

Ainda conforme a reportagem, o aumento não alcança os diretores da Sabesp, que possui capital aberto, com ações negociadas nas bolsas de São Paulo e Nova York.Além dos cargos de diretpria, o aumento de salário também abrange os integrantes “dos conselhos de administração e fiscal das estatais, que recebem uma remuneração mensal equivalente a 30% do salário dos diretores. Desta forma, os vencimentos pagos todo mês subiram de R$ 6,58 mil para R$ 9,87 mil”.

A resolução do Conselho de Defesa dos Capitais do Estado (Codec) garante, ainda,que os os diretores das empresas públicas uma recebam uma gratificação anual equivalente a um 13º salário e o pagamento de prêmio de até seis salários ou 10% do total de dividendos distribuídos pela estatal.

Em janeiro, os salários do governador, do vice e dos secretários, sofreram um reajuste de 50%. O aumento foi aprovado em dezembro do ano passado pela Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). Atualmente Tarcísio de Freitas possui vencimentos mensais de R$ 34,5 mil. Já o vice-governador, Felício Ramuth (PSD), ganha R$ 32,8 mil mensais e os secretários R$ 31,1 mil.

