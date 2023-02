Tarcísio convoca reunião para discutir "Plano de Reconstrução" em São Sebastião

Apoie o 247

247 - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), convocou seu secretariado para uma reunião em São Sebastião nesta quinta-feira (23), a fim de abrir as discussões do "Plano de Reconstrução" para o litoral norte do estado, devastado pelas chuvas no fim de semana dos dias 18 e 19. A informação é do jornalista Caio Junqueira da CNN Brasil.

Foram convocados os secretários da Casa Civil, Assistência Social, Fazenda, Habitação e Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística. A tragédia vitimou, até o momento, 48 pessoas.

As discussões devem abordar a criação de um auxílio-aluguel para os desabrigados em decorrência do desastre, cujo número estimado é de 1500 pessoas. Há, no entanto, dificuldades para encontrar imóveis a serem alugados, dado o feriado de Carnaval.

O governo também estuda o cadastramento de terrenos para construir novos imóveis em locais seguros na região, mas também há empecilhos pois faltam áreas planas e o plano diretor de São Sebastião restringe a construção de prédios altos.

Além disso, Junqueira informa que "no longo prazo, está previsto um Programa Parceria Público-Privado para a manutenção dos taludes, instalação de infraestrutura de macrodrenagem para evitar o desabamento e o alagamento e operação e manutenção do trecho rodoviário com algumas obras de ampliação de capacidade. Essa PPP deve ser lançada no próximo ano com investimentos por volta de R$ 2 bilhões".

