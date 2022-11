Tarcísio de Freitas assumirá o governo de SP com um rombo de R$ 50 bilhões no caixa

O estado perdeu R$ 6,39 bilhões no segundo semestre deste ano na comparação com o mesmo período do ano anterior, segundo cálculos apresentados ao STF edit

247 - O ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos) assumirá o governo do estado de São Paulo com uma perda de R$ 7 bilhões por ano em consequência da redução do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) proposto por Jair Bolsonaro (PL) na tentativa de se reeleger. O estado perdeu R$ 6,39 bilhões no segundo semestre deste ano na comparação com o mesmo período do ano anterior, segundo cálculos apresentados ao Supremo Tribunal Federal (STF) na semana passada pelos estados. Com este nível de perda pelos quatro anos de mandato de Tarcísio, o rombo passará dos R$ 50 bilhões.

De acordo com informações divulgadas nesta quarta-feira (16) pela coluna Painel, as perdas custarão R$ 276 bilhões aos novos governadores. O cálculo fez uma previsão para os próximos quatro anos e levou em conta a perda de receita que os estados registraram no segundo semestre deste ano.

A unificação das alíquotas do ICMS sobre combustíveis em 17% foi uma proposta de Bolsonaro aprovada pelo Congresso Nacional em junho.

