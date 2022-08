Tarcísio de Freitas comemora suposta curtida de adversário, mas Garcia rebate: 'Fake news'

Tarcísio divulgou um suposto 'print' em que o perfil oficial de Garcia teria curtido um comentário com a afirmação Tarcísio Governador edit

247 - “Após uma publicação do candidato a governador de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) ironizando uma suposta curtida de Rodrigo Garcia apoiando sua eleição, o governador do estado, que é candidato à reeleição, foi em suas redes rebater o adversário. Garcia alegou que a postagem se trata de uma fake news e aproveitou para alfinetar o adversário, o chamando de paulista fake”, relata reportagem do jornal O Globo.

A reportagem informa também que “Tarcísio divulgou um suposto 'print' em que o perfil oficial de Garcia teria curtido um comentário com a afirmação Tarcísio Governador. Na legenda, o ex-ministro afirma em tom de ironia que ambos sabem quem é melhor para São Paulo".

“Após a postagem, Garcia desmentiu o bolsonarista em seu Stories, compartilhando a imagem usada por Tarcísio com um carimbo com a palavra Fake em cima. Além de se referir ao bolsonarista como paulista fake e aventureiro, o governador definiu a ação do adversário como baixo nível”,relata a reportagem.

