Tarcísio de Freitas define Fábio Prieto para Secretaria de Justiça

247 - O desembargador aposentado Fábio Prieto será o novo secretário da Justiça do estado de São Paulo. Atualmente, ele é um dos conselheiros da Comissão de Ética Pública, vinculada administrativamente à Secretaria-Geral da Presidência da República. A informação foi publicada pelo jornal O Estado de S.Paulo.

Especialista em Direito do Estado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), Prieto foi conselheiro do Conselho da Justiça Federal entre 2014 e 2016 e juiz efetivo do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), em 2017.

Prieto também foi presidente e corregedor do Tribunal Regional Federal da 3.ª Região (TRF-3/SP-MS).

