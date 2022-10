Tarcísio de Freitas recua sobre retirar câmeras de fardas

"O que a gente vai fazer se eleito? Chamar as forças de segurança e avaliar do ponto de vista técnico", afirmou o candidato bolsonarista ao governo do estado de São Paulo edit

247 - O candidato ao governo do estado de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) recuou, nesta sexta-feira (14), de sua promessa de acabar com as câmeras às fardas de policiais militares.

"A câmera inibe o policial, tem atrapalhado a produtividade. O que a gente vai fazer se eleito? Chamar as forças de segurança e avaliar do ponto de vista técnico a efetividade ou não e o aperfeiçoamento da política pública", afirmou disse ele em no centro da cidade de São Paulo, em homenagem ao 52º aniversário da Rota, a tropa de elite da PM paulista.

A pesquisa do Instituto Datafolha, divulgada no dia 7 de outubro, mostrou Tarcísio em primeiro lugar, com 55% dos votos válidos na disputa pelo segundo turno ao governo do estado de São Paulo. Fernando Haddad (PT) teve 45%.

O Datafolha divulgou nesta sexta-feira (14) números sobre a eleição presidencial e apontou que o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) continuou na frente de Jair Bolsonaro (PL).

O segundo turno das eleições nacional e estadual acontecerá no dia 30 de outubro.

