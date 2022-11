Tarcísio de Freitas tentará blindar o governo de São Paulo do bolsonarismo radical

Apoie o 247

247 – O governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), tentará evitar a infiltração do Palácio dos Bandeirantes pelo bolsonarismo radical. Segundo reportagem de Bianca Gomes e Gustavo Schmitt , publicada no Globo, ele afirma que terá um secretariado de técnicos e teria dito a pessoas próximas que não cederá a pressões políticas para lotear seu governo.

"Ao tratar do assunto reservadamente, aliados do governador lembram que ele não acolheu bolsonaristas no Ministério da Infraestrutura. Dizem, ainda, que Tarcísio quer reforçar sua imagem de tocador de obras e focar nas privatizações. O flerte com a agenda de extrema-direita ficaria restrito ao projeto de incentivo a escolas cívico-militares, uma das bandeiras do governo de Jair Bolsonaro (PL) e uma forma de manter alguma ponte com a militância radical. No entanto, a agenda de costumes teria menos espaço com temas como 'ideologia de gênero' e 'escola sem partido'", escrevem os repórteres.

