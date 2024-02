Tarcisio defende relação estreita com Lula, mas diz ser "irmão" de Bolsonaro

Apoie o 247

247 – O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), defende uma relação estreita com o ex-presidente Lula (PT), enquanto se refere a Bolsonaro como um "irmão". Tarcísio mostrou-se surpreso com a repercussão sobre a parceria anunciada com Lula para viabilizar a construção do túnel entre Santos e Guarujá, no litoral paulista. Ele enfatizou, em entrevista à Folha de S. Paulo, a importância de uma relação republicana entre os governos paulista e federal, destacando a necessidade de colaboração em projetos de infraestrutura.

Com o acordo, os governos paulista e federal dividirão uma conta de ao menos R$ 5 bilhões para a construção do túnel. O projeto faz parte de 20 iniciativas apresentadas a empresas europeias dentro do programa de parcerias do governo paulista. Tarcísio também ressaltou a importância da afinidade com o governo Lula em temas como saúde, habitação, segurança e combate à dengue. Ele destacou a importância de manter uma relação harmônica com o governo federal, afirmando que o estado de São Paulo só tem a ganhar com uma colaboração construtiva.

