Tarcísio é visto como desequilibrado em posts de direita após 'martelada', diz pesquisa

247 - Especialista em monitoramento e análise de redes, Pedro Barciela afirmou que 54% dos participantes de sua pesquisa não gostaram da postura do governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que deu marteladas em um balcão no último dia 14 de março, quando aconteceu o leilão do trecho norte do Rodoanel (SP). O percentual foi referente às respostas aos cinco tuítes ligados ao bolsonarismo que mais exploraram o tema de forma positiva. Ao responder aos questionamentos, entrevistados usaram palavras como "desequilibrado" e "desequilíbrio" foram atribuidos ao chefe do Executivo paulista.

De acordo com informações publicadas nesta terça-feira (21) pela coluna de Mônica Bergamo, as mensagens positivas somaram 42% das menções e, de maneira geral, parabenizaram o governador. Um dos termos mais usados é "homem".

A vencedora do leilão foi a Via Appia Fundo de Infraestrutura e Participações, gerido pela Starboard Asset, que se apresenta oficialmente como o primeiro fundo de crédito para empresas. O Starboard Asset nunca atuou na construção pesada e possui um quadro de apenas 20 funcionários.

Em entrevista ao 247 na semana passada, o deputado estadual Paulo Fiorilo (PT), líder da Federação Brasil da Esperança (PT-PCdoB-PV) na Assembleia Legislativa do estado de São Paulo (Alesp), anunciou medidas judiciais contra o leilão.

