Tarcísio envia 400 PMs para conter saques em cidades afetadas por temporais em São Paulo

Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse que o reforço da segurança dos municípios do Litoral Norte afetados pelas chuvas será feito por 400 homens do Batalhão de Choque edit

247 - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), anunciou, nesta quarta-feira (22), ter determinado o envio de 400 homens do Batalhão de Choque da Polícia Militar aos municípios afetados pelos temporais que assolaram o Litoral Norte do estado durante o final de semana. O objetivo é reforçar a segurança na região para evitar saques a supermercados, veículos com doações e casas abandonadas.

Os primeiros 80 policiais chegaram ao litoral norte na terça-feira (21) e outros 300 homens do efetivo mobilizado chegam nesta quarta-feira. “Segundo o governo paulista, embora, até o momento, não tenham sido registrados boletins de ocorrência, já há notícias de saques a veículos que levavam doações para a região nas últimas horas. O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) disse que o medo de saques a casas tem dificultado a retirada de pessoas de áreas de risco”, ressalta o Metropóles.

