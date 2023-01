Tarcísio ignora ordem de Moraes e diz que ninguém foi detido em acampamento golpista em SP

Determinação do ministro Alexandre de Moraes, do STF, prevê a prisão em flagrante dos acampados bolsonaristas em todo o país edit

247 - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), desrespeitou a ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes de prender em flagrante os acampados bolsonaristas, que defendem um golpe de Estado, em todo o país.

Segundo o governador do Pará, Helder Barbalho, todos os estados desmontaram as mobilizações golpistas de apoiadores do ex-chefe do Executivo Jair Bolsonaro. Em São Paulo, os acampamentos foram removidos por meio do "diálogo", segundo o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite.

"Ninguém foi detido porque não houve necessidade. As pessoas foram convencidas a desmobilizar, houve conversa, e prontamente nosso apelo foi atendido. Tudo ocorreu dentro do diálogo, de uma forma pacífica. Não houve resistência. Houve desmobilização imediata, não tinha porquê ter prisão também", disse Tarcísio nesta segunda-feira (9), na saída da cerimônia de posse do secretário da Agricultura e Abastecimento, Antônio Júlio Junqueira.

A determinação de Moraes prevê a prisão em flagrante dos acampados bolsonaristas por diversos crimes. Estabelece "a prisão em flagrante de seus participantes pela prática dos crimes previstos nos artigos 2ª, 3º, 5º e 6º (atos terroristas, inclusive preparatórios) da Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016 e nos artigos 288 (associação criminosa), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) e 359-M (golpe de Estado), 147 (ameaça), 147-A (perseguição), 286 (incitação ao crime)". (Com informações do G1).

