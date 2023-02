Tarcísio inicia discussão de Parcerias Público-Privadas com rodovias, trem e mudança da sede do governo de São Paulo no radar

Apoie o 247

247 - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), deverá discutir nesta terça-feira (28) o início dos estudos visando a formação de Parcerias Público-Privadas (PPPs) e de concessões. Tarcísio já havia prometido durante a campanha privatizar a Companhia de Saneamento Básico de São Paulo (Sabesp) e a Empresa Metropolitana de Águas e Energia (Emae) nos próximos anos.

Segundo o jornal O Estado de S. Paulo, "a carteira de investimentos a ser discutida vai incluir 1,8 mil km de rodovias estaduais, a transferência do Palácio dos Bandeirantes, sede do governo estadual, para o centro da capital e o trem intercidades entre São Paulo e Campinas. Também será estudada a viabilidade de conceder serviços de manutenção das escolas do Estado e de recuperar o Casarão da Avenida Paulista como sede do Museu da Diversidade”.

Ao todo, o Conselho de Desestatização deverá discutir ao menos 15 projetos que poderão ser repassados à iniciativa privada nos próximos anos. Ainda conforme a reportagem, a ênfase será dada às Parcerias Público-Privadas em detrimento das concessões comuns.

No caso da Emae (Empresa Metropolitana de Águas e Energia), os estudos para a avaliação do valor da empresa já foram iniciados e os necessários à privatização da Sabesp deverão ser realizados a partir de março.

