Tarcísio levará agenda privatizante ao Fórum Econômico Mundial em Davos

247 - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), informou que comparecerá ao Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça. Ele será acompanhado do secretário de Negócios Internacionais, Lucas Ferraz.

Empossado no último domingo (1º), Tarcísio buscará atrair empresas estrangeiras com novos incentivos envolvendo o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Ele também apresentará projetos de investimentos em diferentes regiões do estado e programas de desestatização que prometeu cumprir, como a da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) e da Empresa Metropolitana de Água e Esgoto (Emae). Também levará ao fórum alguns projetos e obras de governos anteriores, como o trecho Norte do Rodoanel e o trem que ligará São Paulo a Campinas.

O tema desta edição do Fórum de Davos é “Cooperação em um mundo fragmentado”. O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), que foi adversário de Tarcísio na eleição ao governo paulista em 2022, vão liderar a delegação do governo Lula que irá a Davos.

