Tarcísio marca reunião no Planalto para discutir anúncio do túnel Santos-Guarujá por Lula e Alckmin

Governador busca aparar arestas antes de cerimônia organizada pelo Palácio do Planalto no Porto de Santos, prevista para sexta-feira

247 - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), marcou uma reunião de emergência com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, nesta terça-feira (30), para aparar arestas sobre a construção do túnel entre Santos e Guarujá, uma obra considerada importante e estratégica tanto para o governo federal quanto o governo paulista, informa o repórter Caio Junqueira na CNN Brasil.

O Palácio do Planalto realizará uma grande cerimônia nesta sexta-feira (2 de fevereiro) no porto de Santos, com as presenças do presidente Lula (PT), do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e outros Ministros de Estado para anunciar que a obra será do governo federal. Além disso, será anunciada a retirada do Porto da relação de bens privatizáveis.

A presença de Tarcísio no evento, contudo, dependerá das negociações de hoje com Rui Costa, pois existem divergências entre a gestão do ex-ministro bolsonarista em São Paulo e o Palácio do Planalto quanto ao túnel.

O governador de SP defende que a construção deve se dar com investimentos privados via PPP, com a participação de investimentos do governo federal somente via PAC ou BNDES; o governo, por sua vez, quer que a obra seja custeada em sua maior parte com investimentos federais, sendo que já houve até a contratação de uma consultoria para estimar os custos, que ficarão em torno de R$ 5,7 bilhões.

Outra divergência se dava em torno da privatização do Porto de Santos: Tarcísio, quando ministro da Infraestrutura no governo Bolsonaro, havia condicionado a construção do túnel à privatização do Porto. O governo Lula, no entanto, barrou a privatização.

O túnel terá extensão de 1,7 km e terá impacto positivo para 40 mil motoristas diariamente. Atualmente, para chegar ao Guarujá partindo de Santos, é preciso atravessar por balsa ou fazer um contorno por uma pista de 40 km. Por representar tamanho impacto, a obra é vista como um trunfo político tanto para o governo Lula e seus ministros quanto para Tarcísio, que quer passar a imagem de "tocador de obras".

