Tarcísio nomeia aliada de Damares que é contra aborto em casos de estupro

Apoie o 247

ICL

247 - A ex-assessora especial do extinto Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos Teresinha de Almeida Ramos Neves, nome próximo da ex-ministra Damares Alves, vai trabalhar no governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos) a partir desta sexta-feira (20). As informações são do portal Metrópoles.

Teresinha foi nomeada como secretária executiva da recém-criada Secretaria de Políticas para Mulheres, chefiada pela bolsonarista Sonaira Fernandes.

A nova secretária executiva já se manifestou publicamente contra a realização de aborto mesmo em casos de estupro – um dos casos em que o procedimento médico é permito por lei no Brasil.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.