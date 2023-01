Tarcísio pretende aprovar projeto que aumenta o salário dele e tem efeito cascata

O impacto estimado é de R$ 1,5 bilhão por ano aos cofres públicos do estado de São Paulo edit

247 - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou nesta segunda-feira (2) que aprovará o projeto de lei que aumenta em 50% o próprio salário, além do vice-governador e dos secretários estaduais, com efeito nos vencimentos de 18 mil servidores. As informações foram publicadas pelo jornal Folha de S.Paulo.

A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) aprovou o texto no fim de novembro. O impacto estimado é de R$ 1,5 bilhão por ano aos cofres públicos.

O salário do governador aumentará de R$ 23 mil para R$ 34,6 mil; a do vice-governador, de R$ 21,9 mil para R$ 32,9 mil; e a dos secretários, de R$ 20,7 mil para R$ 31,1 mil.

Aliados do ex-governador Rodrigo Garcia (PSDB) articularam a pauta com Tarcísio e com parte da oposição na administração tucana.

