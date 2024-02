Tarcísio promete punição após morte de policial em SP

O posicionamento do governador pode gerar críticas à gestão dele, responsável por colocar em prática a operação policial mais violenta no estado desde o massacre do Carandiru edit

247 - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), prometeu punição contra suspeitos de envolvimento na morte do policial militar Samuel Wesley Cosmo, da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar, tropa de elite da PM). Ele morreu neste sábado (3) na cidade de Santos, no litoral de São Paulo, durante uma troca de tiros com supostos traficantes de drogas. "Identificaremos e prenderemos os responsáveis por atacar nossa polícia", disse o chefe do Executivo paulista na rede social X.

O posicionamento de Tarcísio pode gerar críticas ao seu governo. No ano passado, uma operação foi lançada em julho após a morte do policial Patrick Bastos Reis, da Rota. Ao menos 28 pessoas foram mortas entre os dias 28 de julho e 5 de setembro em Guarujá e Santos. Foi a ação mais violenta da PM paulista desde o massacre do Carandiru, em 1992, quando 111 detentos morreram durante uma rebelião no presídio.

Uma segunda fase da Operação Escudo ocorreu na Baixada Santista entre setembro e outubro. Oito pessoas morreram após um ataque contra um policial militar aposentando em São Vicente.

Com muito pesar, recebi há pouco a notícia da morte do Soldado PM Samuel Wesley Cosmo, vítima da ação de criminosos durante patrulhamento em Santos. Identificaremos e prenderemos os responsáveis por atacar nossa polícia. Minha solidariedade a todos os familiares e amigos de… February 3, 2024

